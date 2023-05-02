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15:15, 2 мая 2023Среда обитания

Российских дачников предупредили о мошенничестве при строительстве

Юрист Пономарева посоветовала россиянам проверять компанию при строительстве дачи

Фото: Studio MDF / Shutterstock / Fotodom

При планировании строительства дачи можно столкнуться с мошенниками. Об этом россиян предупредила юрист Мария Пономарева, ее слова передает «Комсомольская правда».

Эксперт подчеркнула, что в сфере строительства частных домов нет жесткого контроля за компаниями. Она посоветовала самостоятельно проверять подрядчиков, включая изучение картотеки судебных дел.

«Выясните, действительно ли существует такая компания, на кого она оформлена, долго ли работает на рынке, что уже построила. Нелишне проверить по картотеке судебных дел наличие судебных разбирательств, а через сайт Федеральной службы судебных приставов — наличие долгов у руководителя и компании», — отметила Пономарева.

Россиянам также рекомендовали прописывать в договорах сроки сдачи объекта, состав сметы и все платежи, а также сохранять чеки, которые можно будет предъявить в спорных моментах.

Ранее владельцев загородных участков предупредили, что злоумышленники часто пользуются поддельным паспортом собственника, чтобы продать загородную недвижимость. Чтобы не стать жертвой обмана, покупателям стоит проверять водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН и другие документы владельца объекта.

Нина Ташевская
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