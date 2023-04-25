Россиян предупредили о мошенничестве с дачами

В Союзе дачников назвали пять распространенных мошеннических схем при продаже дачи

Злоумышленники часто пользуются поддельным паспортом собственника, чтобы продать загородную недвижимость. Пять самых распространенных мошеннических схем при продаже дачи россиянам назвал председатель Союза дачников Никита Чаплин, передают «Известия».

«Мошенники могут добыть копию паспорта реального владельца дачи, заменить фото на свое и выдавать себя за обладателя участка», — предупредил эксперт. Чтобы не стать жертвой обмана, покупателям стоит проверять водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН и другие документы владельца объекта.

Вторая популярная среди мошенников схема — продажа дома от имени недееспособного человека. Злоумышленники вынуждают таких собственников подписывать документы, чтобы продать недвижимость, однако все сделки с имеющими психические расстройства или наркозависимость людьми являются незаконными. В таком случае эксперт советует проверить историю сделок выпиской из Росреестра и пообщаться с соседями владельца.

Также аферисты нередко неверно обозначают границы дома и участка в документах — по факту площадь собственности оказывается значительно меньше. Проверить данные можно с помощью выписки из ЕГРН. Также Чаплин посоветовал с осторожностью относиться к покупке дачи по схеме с залогом и перед тем, как платить задаток, запросить у владельца полный пакет документов.

По словам эксперта, ни в коем случае нельзя покупать дом без земли. В ходе сделки обязательно должны составляться два договора: на дом и участок. «Если вам пытаются подсунуть договор только на дом, то вы точно имеете дело с мошенниками», — заявил Чаплин.

Ранее председатель комиссии Нотариальной палаты ХМАО-Югры София Рисовская объяснила, в чем опасность электронной подписи в сделках с жильем. По ее словам, такую подпись могут незаконно выпустить или украсть мошенники.