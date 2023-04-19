Названа опасность электронной подписи в сделках с жильем

Нотариус Рисовская: электронная подпись в сделках с жильем опасна из-за мошенников

Использование простой цифровой подписи в сделках с жильем опасно тем, что ее могут незаконно выпустить или украсть мошенники. Об этом россиян предупредила председатель комиссии Нотариальной палаты ХМАО-Югры София Рисовская, ее слова передает РИА Новости.

Специалист назвала опасным использование подобной подписи, отметив, что в итоге злоумышленники могут продать жилье без ведома настоящего владельца. «Преступники получают доступ к такой подписи вместо собственников жилья, при этом законные владельцы имущества могут даже и не догадываться, что она была выпущена на их имя», — предупредила нотариус.

Рисовская уточнила, что в результате такой сделки могут пострадать все стороны, когда дело будут рассматривать в суде. Так, владелец подписи не освобождается от ответственности за последствия использования подписи без его ведома. «Если владелец подписи халатно относился к вопросу ее хранения и безопасного использования, то ответственность за нарушение конфиденциальности лежит именно на нем», — заявила специалист.

Ранее член комиссии по методической работе Сахалинской областной нотариальной палаты Инесса Токарева предупредила, что при проведении сделки с недвижимостью через банковскую ячейку продавец рискует не получить деньги за жилье. Эксперт отметила что аналогичные риски есть и для покупателей.