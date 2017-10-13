Главный судмедэксперт Москвы уволился из-за бардака в моргах

Главный внештатный специалист-судмедэксперт департамента здравоохранения Москвы, начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Евгений Кильдюшов освобожден от должности в связи с многочисленными претензиями к его работе. Об этом в пятницу, 13 октября, «Ленте.ру» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Кильдюшов связан с ритуальным бюро, на сотрудников которого поступает немало жалоб. В частности, они якобы порой требовали деньги за выдачу тел», — сказал источник.

По его словам, претензии к Кильдюшову, который сам обратился в департамент здравоохранения Москвы с заявлением об увольнении, также имеются у правоохранительных органов, недовольных уровнем судебно-медицинских исследований. Среди прочего, в упрек специалисту ставилось большое количество молодых руководителей подразделений Бюро.

Источник добавил, что по факту сложившейся в Бюро ситуации возбуждено уголовное дело по статье 293 УК («Халатность»).

По данным сайта департамента здравоохранения Москвы, Евгений Кильдюшов — доктор медицинских наук, профессор. В 1992 году окончил Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, получив квалификацию врача-лечебника. В 1995-м окончил аспирантуру при РГМУ по специальности «Судебная медицина». Дата назначения Кильдюшова на пост начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы на сайте не уточняется.