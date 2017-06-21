Петербургских медиков наказали за допуск магов к трупам

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга установила, что сотрудники городского бюро судебно-медицинской экспертизы предоставляли трупы из морга для занятий магией. Об этом в среду, 21 июня, «Ленте.ру» сообщили в местном надзорном ведомстве.

«В ходе проверки установлено, что победительница одного из телешоу совместно с группой (около 10 человек) в 2016 году не менее двух раз посещала учебную секционную морга (...). Бюро судебно-медицинской экспертизы и иные помещения административного корпуса (...) с целью проверки экстрасенсорных способностей», — говорится в сообщении.

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В ходе посещений в учебной секционной морга посетителям предоставлялись трупы для проведения занятий магией. В нарушение требований закона доступ осуществлялся без разрешения руководства бюро, без какого-либо документального оформления и проверки документов о медицинском образовании и медицинской квалификации участников визитов.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона и поставила вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Как ранее сообщали СМИ, звезда проекта «Битва экстрасенсов» Наталья Бантеева неоднократно демонстрировала ученикам свои способности на мертвецах в стенах морга.

14 июня стало известно, что участница телепроекта «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова, погибшая после падения с шестого этажа жилого дома в Москве, хотела подшутить над партнером, но случайно сорвалась с балкона.