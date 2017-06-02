В Киеве сообщили о полученных от экстрасенсов доказательствах по делу Януковича

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уверен, что бывший президент страны Виктор Янукович не писал лично обращение к властям России с просьбой о введении войск. По его словам, этот факт следствие установило «конспирологически». Об этом глава надзорного ведомства заявил в пятницу, 2 июня, в интервью «РБК-Украина».

«Он подписывал ручкой, а текст писал, я уверен, точно не он», — сказал Матиос. На вопрос журналиста, как было установлено это обстоятельство, он ответил: «Конспирологически, привлекши экстрасенсов».

В начале мая в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) информировали, что будут просить суд приговорить Януковича к пожизненному заключению. Судебный процесс по обвинению бывшего главы государства в государственной измене начался в том же месяце.

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В январе украинские СМИ опубликовали фотографии письма Януковича к российскому президенту Владимиру Путину, документ датирован 1 марта 2014 года. В нем содержится просьба ввести российские войска на территорию соседнего государства «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Позднее в Кремле сообщили, что не получали подобного письма.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах в стране произошла насильственная смена власти. На Украине в отношении бывшего лидера возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.