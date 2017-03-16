В Кремле отреклись от письма Януковича с просьбой ввести войска на Украину

В Кремле не получали письма от бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска на территорию соседней страны. Об этом заявил в четверг, 16 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Никакого подобного письма в администрации не регистрировалось», — отметил официальный представитель Кремля.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что полпред России в Совбезе ООН Виталий Чуркин упоминал о наличии такого письма, Песков отметил: «Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал».

В январе украинские СМИ опубликовали фотографии письма Януковича к российскому лидеру Владимиру Путину, документ датирован 1 марта 2014 года. В нем содержится просьба ввести российские войска на территорию соседнего государства «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

В начале марта 2014 года Чуркин, как сообщали СМИ, говорил о письме Януковича на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе России.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, которые завершились насильственной сменой власти в стране. Судом Киева выдана санкция на задержание бывшего главы государства.