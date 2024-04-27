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14:03, 27 апреля 2024Экономика

Путин дал прогноз по росту ВВП к концу года

Путин: ВВП России по итогам 2024 года может прибавить более 3 процентов
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

ВВП России по итогам 2024 года может прибавить более 3 процентов. Такой прогноз в субботу, 27 апреля, озвучил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Выступая на совещании по экономическим вопросам, глава государства сообщил, что данные по экономике в начале года оказались выше прогнозов. В январе-феврале ВВП страны увеличился на 6 процентов в годовом выражении, заметил он. Эта цифра превысила прогнозы правительства, ЦБ и ряда экспертов.

Сегодняшнее состояние экономики дает возможность повышать и прогнозы ее развития, добавил Путин. Ряд экспертов уже сегодня заявляет о том, что по итогам 2024 года ВВП страны может увеличиться на 3 процента, добавил президент.

В апреле Минэкономразвития РФ увеличило прогноз роста ВВП страны в текущем году с 2,3 до 2,8 процента. Такое решение было принято ведомством на основе текущей динамики. По словам руководителя министерства Максима Решетникова, ключевым фактором роста является внутренний потребительский и инвестиционный спрос.

Ранее «Известия» сообщили о росте дохода россиян. В четвертом квартале прошлого года они увеличились на восемь процентов за последние 14 лет.

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      Лилиана Набиуллина
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