Доходы россиян рекордно выросли

«Известия»: реальные располагаемые доходы россиян выросли рекордно за 14 лет

В четвертом квартале 2023 года реальные располагаемые доходы россиян выросли за 14 лет на восемь процентов. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что нынешний рост стал рекордным с октября-декабря 2009 года, когда экономика восстанавливалась после мирового финансового кризиса.

В то же время прирост реальных располагаемых доходов составил 5,4 процента. Речь идет о количестве товаров и услуг, которые можно приобрести на вырученные средства.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) улучшили прогноз темпов роста российской экономики в 2024 году до 3,2 процента вместо ранее ожидавшихся 2,6 процента. При этом в 2025-м, согласно обновленной оценке фонда, ВВП РФ увеличится на 1,8 процента. В целом по итогам 2024 года в МВФ ожидают прирост глобальной экономики на 3,2 процента.

Также аналитики МВФ снизили прогнозируемый уровень общего долга России и ее субъектов в 2024 году до 20,8 процента ВВП.