Китайская миссия Chang’e-7 доставит на Луну грузы из шести стран

В ходе китайской миссии Chang’e-7 на Луну будут доставлены грузы из шести стран

В ходе китайской миссии Chang’e-7 планируется доставить на поверхность Луны грузы из шести стран — Египта, Бахрейна, Италии, России, Швейцарии и Таиланда. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Для китайской миссии российская сторона предоставит детектор лунной пыли и электрического поля, итальянская — пассивный ретрорефлектор. Египет и Бахрейн работают над спектрометром излучения Земли, Таиланд — над прибором мониторинга космической погоды.

В район Южного полюса естественного спутника Земли будет также отправлен телескоп в интересах Международной ассоциации лунных обсерваторий.

В феврале издание сообщало, что китайская миссия Chang’e-7 попробует высадиться на Луне в районе будущей посадки американских астронавтов — освещенном краю кратера Шеклтон в районе Южного полюса естественного спутника Земли.

SpaceNews напоминает, что Chang’e-7 будет включать орбитальный аппарат, посадочный модуль, планетоход и летающий зонд, которые планируют исследовать окружающую среду, прежде всего изучать сейсмические условия и искать воду при поддержке спутника-ретранслятора Queqiao-2.