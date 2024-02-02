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14:30, 2 февраля 2024Наука и техника

Китайская миссия высадится возле лунного кратера Шеклтон раньше американцев

SpaceNews: миссия из КНР высадится возле лунного кратера Шеклтон раньше США

Фото: NASA / Wikimedia

Китайская миссия Chang’e 7 попробует высадиться на Луне в районе будущей посадки американских астронавтов — освещенном краю кратера Шеклтон в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Об этом пишет SpaceNews.

Издание, ссылаясь на публикацию в журнале National Science Review, отмечает, что примерно в том же месте в рамках миссии Artemis 3 планируется высадка двух астронавтов НАСА. Преимуществом этого района является исключительно длительный период освещения Солнцем и наличие рядом постоянно затемненной области, где, вероятно, присутствует водяной лед.

SpaceNews напоминает, что Chang’e 7 будет включать орбитальный аппарат, посадочный модуль, планетоход и летающий зонд, которые будут исследовать окружающую среду — прежде всего изучать сейсмические условия и искать воду — при поддержке спутника-ретранслятора Queqiao-2.

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В октябре научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый сообщил, что несостоявшийся научный эксперимент российской автоматической межпланетной станции «Луна-25», который планировалось провести при помощи прибора «Пылевой мониторинг Луны» (ПмЛ), может быть осуществлен в рамках Chang’e 7.

В августе издание NSF написало, что ровер будущей китайской миссии Chang’e 7 переместится из освещенной области Луны в неосвещенную.

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      Иван Потапов
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