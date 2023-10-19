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18:45, 19 октября 2023Наука и техника

Несостоявшийся эксперимент российской «Луны-25» проведет китайская Chang’e 7

Несостоявшийся эксперимент российской «Луны-25» проведет китайская Chang’e 7

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Несостоявшийся научный эксперимент российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» может быть проведен в рамках планируемой китайской миссии Chang’e 7. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый.

Речь идет об установке прибора «Пылевой мониторинг Луны» (ПмЛ) на китайскую АМС. «Уже почти достигнута договоренность, что наш эксперимент по лунной пыли будет использоваться на миссии Chang’e 7», — сказал ученый.

По его словам, в настоящее время идет согласование технических деталей планируемого эксперимента.

Руководитель эксперимента ПмЛ Александр Захаров добавил, что прибор предназначен для регистрации пылевых частиц, которые на обратной стороне Луны приобретают электрический заряд и левитируют над ее поверхностью.

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АМС «Луна-25» столкнулась с Луной 19 августа.

В сентябре 2022 года издание SpaceNews сообщило, что Китай и ОАЭ заключили меморандум о взаимопонимании, подразумевающий доставку на естественный спутник Земли вместе с китайской миссией Chang’e 7, запланированной на 2026 год, небольшого арабского планетохода Rashid 2.

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      Иван Потапов
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