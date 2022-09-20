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Китайская миссия доставит арабский планетоход на Луну

SpaceNews: Китай вместе с миссией Chang’e-7 доставит на Луну планетоход из ОАЭ

Фото: @MSRBC

Китай и ОАЭ заключили меморандум о взаимопонимании, подразумевающий доставку на естественный спутник Земли вместе с китайской миссией Chang’e-7, запланированной на 2026 год, небольшого арабского планетохода Rashid 2. Об этом пишет американское издание SpaceNews.

Отмечается, что изначально миссия Chang’e-7 включает орбитальный аппарат, посадочный модуль, планетоход и небольшой подвижный посадочный модуль для изучения затененных лунных кратеров. Связь со спускаемым аппаратом планируется поддерживать посредством спутника-ретранслятора.

Всего на ракете Long March 5 к Луне Китай планирует отправить до восьми тонн грузов.

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Издание отмечает, что взаимодействие по Chang’e-7 и Rashid 2 является первым примером подобного сотрудничества между Китаем и ОАЭ.

В феврале 2022 года SpaceNews заметило, что китайский космический аппарат Chang’e-5 занял дальнюю ретроградную окололунную орбиту раньше, чем там мог бы оказаться космический корабль Orion американской миссии Artemis 1.

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Иван Потапов
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