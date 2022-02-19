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Китай занял ретроградную орбиту раньше США

Китайский космический аппарат Chang’e-5 занял дальнюю ретроградную окололунную орбиту

Фото: China News Service / Wikimedia

Китайский космический аппарат Chang’e-5 занял дальнюю ретроградную окололунную орбиту раньше, чем оказался космический корабль Orion американской миссии Artemis 1, пишет SpaceNews.

Отмечается, что на дальней ретроградной орбите Chang’e-5 совершает оборот вокруг Луны раз в две недели. «Такая орбита ранее не использовалась, но ее планируется использовать в предстоящей миссии НАСА Artemis 1 в конце этого года», — говорится в публикации.

По мнению эксперта Джонатана Макдауэлла, таким образом Китай набирается опыта в области астродинамики. По его словам, после завершения основной миссии Chang’e-5 используется «как игрушка».

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7 января

В ноябре 2020 года в Китае с космодрома Вэньчан стартовала тяжелая ракетуа Long March-5 с миссией Chang'e-5, в ходе которой в течение мечяца на Землю были доставлены образцы лунного грунта. Последний раз успешную доставку грунта с поверхности Луны осуществляли в 1970-х годах СССР и США.

В январе 2019 года Китайское национальное космическое управление обнародовало видео первой в мире мягкой посадки на обратную сторону Луны. Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января. До этого ни одна страна в мире не высаживалась на обратной стороне Луны.

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Иван Потапов
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