Китай показал посадку на обратную сторону Луны

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Китайское национальное космическое управление обнародовало видео первой в мире мягкой посадки на обратную сторону Луны. Соответствующий ролик в Twitter опубликовала CCGT (China Global Television Network).

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Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января. До этого ни одна страна в мире не высаживалась на обратной стороне Луны.

Пуск ракеты среднего класса Long March 3B с лунной станцией состоялся 8 декабря прошлого года с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). На окололунную орбиту миссия вышла 12 декабря. Связь Chang'e 4 с Землей осуществляется через космический аппарат Queqiao, расположенный в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты). Спутник-ретранслятор был запущен 21 мая на ракете Long March 4C с Сичана.

11 января глава американской компании SpaceX Илон Маск показал установленный на стартовом столе и готовый к испытательному пуску прототип супертяжелой ракеты Starship, предназначенной для полетов к Луне и Марсу.

10 января стало известно, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в неудачах возглавляемой им госкорпорации обвинил Анатолия Сердюкова, руководившего Минобороны России в 2007-2012 годах.

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