Рогозин приписал Сердюкову развал «Роскосмоса»

Идея создания в России единого ракетно-космического холдинга, объединяющего «Роскосмос», «Алмаз-Антей», «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ) и корпорацию «Тактические ракетные вооружения» (КТРВ) вброшена в СМИ для фальстарта, однако является верной, заявил РБК гендиректор космической госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Бывший вице-премьер сказал, что перечисленные компании «являются еще с советских времен родными для космической промышленности», но «оказались в иных структурах». Он привел пример с орбитальными комплексами «Алмаз» и «Салют», разработкой которых занималось «НПО машиностроения», а производством — «Центр Хруничева».

«Хруничевский ракетный завод был, по большому счету, серийным заводом НПОмаша. Но потом по инициативе [министра обороны Анатолия] Сердюкова эта космическая фирма была включена в периметр корпорации "Тактическое ракетное вооружение"», — сказал глава «Роскосмоса».

Также Рогозин отметил корпорацию «Комета», которая занималась созданием системы управления в рамках программы «Истребитель спутников», и «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт» (ЦНИРТИ), разрабатывающий аппаратуру для радиоэлектронной разведки и борьбы, которые в настоящее время входят в «Алмаз-Антей».

По его словам, КТРВ и «Алмаз-Антей» имеют «большую экспортную выручку», которая «могла бы пойти на оперативное решение проблем» предприятий «Роскосмоса». Топ-менеджер добавил, что оборонные предприятия, раньше бывшие частью единой советской ракетно-космической промышленности, может сгубить «разобщенность».

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«Поэтому идея воссоединения отрасли не является надуманной, считаю ее правильной и неизбежной», — заключил глава «Роскосмоса».

В январе стало известно, что НАСА отказалось принимать Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов.

В августе 2018 года Рогозин заявил, что финансирование «Роскосмоса» обеспечивалось продажей НАСА мест на российских пилотируемых кораблях «Союз». В июле того же года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».

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О возможности создания в России ракетно-космического холдинга стало известно в марте 2018 года.

«Роскосмос» считается самой неэффективной госкорпорацией в России. Наибольшие финансовые и производственные проблемы наблюдаются у московского «Центра Хруничева», долговые обязательства которого (более 130 миллиардов рублей) сопоставимы с годовым бюджетом госкорпорации. В настоящее время государство оказывает поддержку данному предприятию.

Рентабельные российские военно-промышленные компании «Алмаз-Антей» и КТРВ входят в первую сотню мировых поставщиков военной техники.

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