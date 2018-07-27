Сердюков и Рогозин не поделили ракетные двигатели

В возглавляемом Дмитрием Рогозиным «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2», сообщает РБК.

В госкорпорации по космической деятельности предупредили «Ростех» о «больших финансовых затратах» в случае, если его предприятие «Кузнецов» получит заказы на изготовление двигателей для третьей ступени ракеты «Союз». Конкретной суммы в «Роскосмосе» не назвали.

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Ранее Сердюков заявил, что «Ростех» ждет предложений от «Роскосмоса», которые бы позволили в полной мере загрузить производителей двигателей для «Союза».

Двигатели первой и второй ступеней ракеты «Союз» производятся на мощностях самарского предприятия «Кузнецов», входящего в «Ростех». Производство носителя также расположено в Самаре (РКЦ «Прогресс»). Силовые агрегаты для третьей ступени ракеты выпускает «Воронежский механический завод» (в настоящее время филиал «Центра Хруничева»).

Кроме производства силовых агрегатов для первых двух ступеней «Союзов», «Кузнецов» единственный в России обслуживает двигатели для стратегической авиации ВВС России (Ту-95, Ту-22М3, Ту-160). В конце 1960-х самарский завод серийно выпускал двигатели НК-33 для советской сверхтяжелой ракеты Н-1.

В июне российская компания S7 Space, которой принадлежит «Морской старт», запланировала возобновить на мощностях «Кузнецова» производство ракетных двигателей НК-33 и НК-43 для создания многоразовой ракеты «Союз-5SL». Эту ракету, как и ее базовый вариант «Союз-5», должен выпускать РКЦ «Прогресс».

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