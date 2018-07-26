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«Роскосмос» рассказал о летающих островах на Нептуне

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Более 150 студентов из российских и зарубежных технических университетов поработали над проектом межпланетной станции-острова, которая бы изучала атмосферу одного из газовых гигантов, сообщает телестудия «Роскосмоса». Ролик «Летающие острова на Нептуне» доступен на YouTube.

«Это одно из немногих мест в Солнечной системе, где, например, такой важный параметр, как сила тяжести, близок к земной. То есть может получиться так, что человечеству по каким-то причинам когда-нибудь придется покинуть Землю, то нормально жить и, в частности, развиваться, детям получится только в этих местах», — считает доцент кафедры «Стартовые ракетные комплексы» Владимир Игрицкий из МГТУ имени Николая Баумана.

В комментариях к ролику один из пользователей задается вопросом о том, «почему ни один советский и российский аппарат так и не вышел за пределы пояса астероидов», на что другой отвечает, что «СССР имел сложности с электроникой». Третий пользователь попросил «Роскосмос» доделать многофункциональный лабораторный модуль «Наука» и аппарат «Луна-Глоб» или «просто рассказывать о том, как идут работы, о создании новых производств и новых людях». «Но о колонизации Марса и полетах куда-то там хватит. Больше акцентируйте на том, что реально делается, и ходе работ», — написал он.

В Солнечной системе четыре газовых гиганта — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти планеты лишены твердой поверхности (аналога земной коры). В верхних слоях атмосферы на уровне экватора ускорение свободного падения на Нептуне примерно в 1,1 раза больше земного.

В ноябре 2016 года планетолог НАСА Аманда Хендрикс с коллегами заявила, что наиболее подходящее для колонизации человеком небесным телом в Солнечной системе оказывается Титан (один из спутников Сатурна).

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