Ракеты Ariane 5 и Falcon 9 одновременно стартовали

Тяжелые ракеты Ariane 5 и Falcon 9 впервые стартовали практически одновременно, пишет ArsTechnica.

Материалы по теме Дело техники Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе

Пуск европейского носителя Ariane 5 с четырьмя спутниками глобальной навигационной системы состоялся в 14:25 по московскому времени в космодрома Куру (Французская Гвиана). Спустя 14 минут с космодрома Ванденберг (США) стартовала Falcon 9 с десятью космическими аппаратами Iridium NEXT. Первую ступень ракеты удалось сохранить.

Для Ariane 5 произведенный пуск стал третьим в 2018 году. Столько же стартовала Falcon 9 последней версии Block 5.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!