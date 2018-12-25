В России признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»

Установить точное происхождение отверстия в обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-09» практически невозможно, поэтому вопрос о причинах появления пробоины может оставаться открытым многие годы. Такого мнения придерживаются опрошенные «Известиями» российские эксперты в области материаловедения.

Издание отмечает, что место и время возникновения дыры могло бы установить исследование герметика, которым было заделано отверстие. Подобная экспертиза проводится тремя способами: натурным экспериментом с анализом возраста суспензии, изучением условий ее затвердевания и химическим анализом внутренней структуры герметика.

Например, в первом случае, по мнению старшего научного сотрудника Центра композиционных материалов МИСиС Андрея Степашкина, точность полученных результатов определяется соблюдением технических регламентов при нанесении герметика. «При этом как на Земле, так и в космосе злоумышленники могли нанести герметик, не посмотрев в инструкцию. Тогда вероятность ошибки достаточно высока», — считает эксперт.

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В декабре сообщалось, что выход в открытый космос россиян Олега Кононенко и Сергея Прокопьева, в ходе которого было обследовано отверстие в корпусе пилотируемого корабля «Союз МС-09», не был отработан в полной мере на наземных тренажерах. Тогда же стало известно, что причина нештатной работы пирозамков в российских «Союзе ТМА-10» и «Союзе ТМА-11», из-за которой данные пилотируемые космические корабли совершили спуски по неуправляемым баллистическим траекториям, до сих пор неизвестна.

В августе стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции в июне. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, а в декабре — совершить выход в открытый космос для наружного обследования.

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