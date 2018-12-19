Наука и техника
 
Последние новости
США приняли окончательное решение по ракетному договору
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
Умер российский актер Олег Мартьянов
Бельгийский премьер подал в отставку
Не знающий поражений в UFC россиянин узнал имя следующего соперника
Спасение украинцев от вымирания возложили на бывших президентов
В рекламе пива захотели видеть людей и животных
Цены на еду из 2009 года спровоцировали у россиян нервное расстройство
Пассажир самолета назвал соседку «куском сала» и поплатился
Новости партнеров

Неуправляемые траектории «Союз ТМА-10» и «Союз ТМА-11» остались загадкой

Перейти в «Мою Ленту»

Причина нештатной работы пирозамков в российских «Союз ТМА-10» и «Союз ТМА-11», из-которой данные пилотируемые космические корабли совершили спуски по неуправляемым баллистическим траекториям, до сих пор неизвестна, сообщил «Военно-промышленному курьеру» летчик-космонавт Сергей Волков.

Издание поинтересовалось у командира «Союз ТМА-12», установлены ли причины нештатной работы пирозамков.

«Насколько я знаю, нет. Но ситуация разрешилась иначе — все три "Союза" 15, 16 и 17-й экспедиций, о которых идет речь, комплектовались пироболтами из одной партии. К следующим кораблями пришла другая партия, где чуть изменили конструкцию, сделав упор на повышение надежности. Как результат — в течение десяти лет подобных случаев больше не было», — ответил Волков.

Летчик-космонавт в июле 2008 года принимал участие в демонтаже одного из пяти пироболтов «Союз ТМА-12», участвующих в отстыковке спускаемого аппарата от приборно-агрегатного отсека при спуске корабля на Землю.

До этого два пилотируемых корабля совершили спуск по неуправляемой баллистической траектории — «Союз ТМА-10» приземлился 21 октября в 340 километрах западнее города Аркалык, тогда как «Союз ТМА-11» отклонился 19 апреля 2008 года от расчетного места посадки на 420 километров.

В декабре 2018 года российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09». Члены экипажа вскрыли теплоизоляцию и панель противометеоритной защиты в предполагаемом месте прорыва, откуда в августе произошла утечка воздуха, а также осмотрели и сфотографировали отверстие в бытовом отсеке. Собранные материалы и данные будут анализироваться на Земле с целью выяснения обстоятельств возникновения дыры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Саперы в космосе
Восточный в 2019-м пригодится только раз
Европа отказалась запускать спутники с Восточного
Затычка в продырявленном «Союзе МС-09» оказалась тампоном
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0118 декабря

«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»

Почему наши предки выжили и захватили всю планету
01:45Сегодня

SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета

03:1516 декабря

Американскому флоту предрекли фиаско в случае войны с Россией

19:3518 декабря

Найдена новая опасность вкусной еды

Наука и техника00:0414 декабря

Остановите Землю!

Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
03:5613 декабря

Подсчитаны расходы на российскую сверхтяжелую ракету для освоения Луны

17:3918 декабря

Кольца Сатурна начали разрушаться

15:4418 декабря

Израиль показал ракету Gabriel 5

Наука и техника12:1918 декабря

«Они могут собрать стадионы!»

Подростки зарабатывают миллионы, играя в компьютерные игры. Теперь это спорт
00:2122 ноября

Супероружие России получило код НАТО

16:4218 декабря

В Индонезии нашли гигантскую затерянную пирамиду

14:5318 декабря

В США задержку с «Сарматом» связали с Крымом и Сирией

Россия
«Чувствую, меня тошнит, перед глазами все плывет»
Врач из Крыма боролась за права пациентов. За это ее сделали уборщицей
«Чем реже болезнь — тем она дороже»
Тысячи россиян страдают редкими заболеваниями. Но получить лечение могут не все
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
«Слишком много расизма и нет денег»
Они приехали в Россию из Африки. И теперь чувствуют себя людьми второго сорта
Грязный снег в российском городе попытались скрыть белой краской
Декабрьское озеленение московского двора попало на видео
Все материалы
Мир
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
Усмирявшие «желтых жилетов» французские полицейские пригрозили бунтом
Британия разработает стратегию против России
Путин задумался о включении других стран в ракетный договор
Женщину обвинили в попытке убийства за роды в туалете
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
«Выслать всех к чертовой матери»
 
Все материалы
Бывший СССР
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Первый президент Украины рассказал о быстрой кончине России
Названы условия мобилизации на Украине
Украинская церковь заявила о независимости от Константинополя
Украинские Деды Морозы не поделили ребенка и разобрались на кулаках
Все материалы
Экономика
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
Высокое напряжение
Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
«Аэрофлот» покарал еще двух авиадебоширов
Россия вложила миллиарды в госдолг США
На чеченские горы потратят миллиарды рублей
Равноправия женщин и мужчин придется подождать еще 200 лет
Все материалы
Силовые структуры
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Средняя взятка в России превысила полмиллиона рублей
Десятки российских СИЗО оказались переполнены арестантами
Банде брата бывшего футболиста «Зенита» дали 90 лет
Похитивший человека российский бандит 18 лет притворялся известным художником
Все материалы
Наука и техника
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
Неуправляемые траектории «Союз ТМА-10» и «Союз ТМА-11» остались загадкой
Найдена новая опасность вкусной еды
Кольца Сатурна начали разрушаться
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваНакатят по полной
Загитова и Медведева встретятся впервые в сезоне. Чемпионат России будет жарким
Кафельников отрекся от противного «Спартака» и оградил детей от порнографии
Побег Моуринью из жилища в Манчестере попал на видео
Мамаев счел позором решение судьи оставить его и Кокорина в «Бутырке»
«Манчестер Юнайтед» нашел временную замену уволенному Моуринью
Пушки к бою
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сойдутся в лондонском дерби. На что поставить?
Увольнение из «Манчестер Юнайтед» обогатит Моуринью на миллионы
Все материалы
Культура
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Кто обитает на дне океана
Кино недели: «Аквамен», спин-офф «Трансформеров» и угнетенные крестьяне
«Говорят, у нас настоящая война»
Певица ZAZ — о протестах во Франции, бардаке и желании менять мир
Смерть Деда Мороза на детском утреннике попала на видео
Де Ниро сравнил президентство Трампа с «незабываемым ночным кошмаром»
Раскрыты гастрольные заработки самых успешных музыкантов
Названы самые популярные музыкальные запросы года
Все материалы
Интернет и СМИ
Как работал, так и заработал
Счастье в СССР показали американцам. Советскому человеку рассказать о нем забыли
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак и поверивших в него россиян
Цены на еду из 2009 года спровоцировали у россиян нервное расстройство
В войне двух самых популярных YouTube-блогеров в мире пострадали журналисты
Познер объяснил любовь россиян к Сталину
Подготовку к отключению России от мировой сети проведут без «фатальных затрат»
«Меня могут застрелить»
Дети калечат родителей, девушки оголяются перед геймерами. Все ради этой игры
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
Названа самая стильная одежда 2018 года
Раскрыта любимая поза Меган Маркл для фотографий
Prada пришлось извиняться за «расистские» вещи
Все материалы
Путешествия
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Спустились с ковчега
От черного туфа к зеленому винограду — сокровища Армении
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Неудачная посадка самолета в экстремальных погодных условиях попала на видео
Пассажир самолета назвал соседку «куском сала» и поплатился
Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина
Женщина полетела в Грузию и умерла
Все материалы
Из жизни
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Страдание машин
Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Пятиметровый питон обвил пожарного на глазах у школьников
Посетитель ресторана нашел жемчужину в блюде и обогатился
Миллионер развеял над бедняками тысячи банкнот и был пойман
Неискушенная в лотереях обладательница выигрышного билета чуть не упустила его
Все материалы
Porsche для бедных
Бюджетное купе, универсал и другие безумные версии нового Porsche 911
Лучшие двигатели года
Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года
Необычные Роллс-Ройсы
Как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, минивэн, хетчбэк или Бэтмобиль?
Гонять изволите?
Представительские седаны, превращенные в гоночные
Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot
Ford построил конуру с системой активного шумоподавления
Кен Блок выпустил юбилейную, десятую «Джимхану»
Все материалы
Дом
Восемнадцать плюс
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
«У нас все при квартирах, а рожи злые»
Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
Рублевка подешевела
Названы места Подмосковья с самой дорогой землей
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
«Яндекс» задумал дорогостоящий переезд
Все материалы