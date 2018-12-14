Европа отказалась запускать спутники с Восточного

Европейская компания Arianespace отказалась от предложения «Роскосмоса» запустить в 2019 году два спутника OneWeb с космодрома Восточный. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«На 2019 год был такой план по программе OneWeb: два пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане в первом и четвертом кварталах и четыре пуска с космодрома Байконур — один в третьем и три в четвертом кварталах», — сказал источник.

По его словам, российская сторона предлагала европейской перенести два пуска с Байконура на Восточный, однако Arianespace отказалась от этого. «Пусковой оператор объяснил, что дорого менять запланированную ранее схему доставки аппаратов на Байконур», — пояснил источник.

В настоящее время запуск первых спутников OneWeb на российской ракете «Союз-СТ» с космодрома Куру (Французская Гвиана) запланирован на февраль.

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В июне 2015 года сообщалось, что Восточный будет задействован для запусков иностранных спутников связи в рамках контракта между «Роскосмосом», Arianspace и OneWeb.

Тогда же компании Arianespace и OneWeb объявили о заключении контракта на запуск космических аппаратов спутниковой связи OneWeb. Соглашение предусматривает покупку у России 21 ракеты-носителя «Союз», которые в период с 2017 по 2019 год должны вывести на околоземную орбиту 672 спутника.

Arianespace является старейшей в мире компанией, осуществляющей коммерческие запуски искусственных околоземных спутников. Фирма создана при поддержке 21 акционера и Европейского космического агентства. В парке Arianespace имеются тяжелые ракеты Ariane 5, средние «Союз-СТ-Б» и легкие Vega. Кроме постепенного отказа от российских «Союз-СТ-Б», компания также планирует избавиться от украинских комплектующих в Vega.

С 2016 по 2018 год с Восточного было проведено три пуска ракет «Союз-2.1», из которых один оказался неудачным. Ближайший пуск с дальневосточного космодрома запланирован на 27 декабря, когда ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести в космос российские космические аппараты «Канопус-В» №5 и №6, а также в качестве попутной нагрузки несколько иностранных спутников.

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