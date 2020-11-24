Китай запустил повторяющую успех СССР и США миссию на Луну

В Китае с космодрома Вэньчан запустили тяжелую ракету Long March-5 с миссией Chang'e-5, в ходе которой планируется в течение 23 суток доставить на Землю образцы лунного грунта. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала газета South China Morning Post.

В подписи к ролику сообщается, что последний раз успешную доставку грунта с поверхности Луны осуществляли в 1970-х годах СССР и США. В ходе Chang'e-5 планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов вулканического происхождения с пика Рюмкера, расположенного в северо-западной части видимой стороны Луны. В НАСА понадеялись, что Китай поделится с международными партнерами добытым реголитом.

В случае успешности миссии Китай спустя 40 лет повторит успехи СССР и США. Элементы Chang’e 5 китайцы планируют задействовать в Chang'e 6, которая станет последней крупной беспилотной миссией КНР к Луне. После этого страна начнет полномасштабную подготовку к пилотируемому полету на спутник Земли.

В январе 2019 года Китайское национальное космическое управление обнародовало видео первой в мире мягкой посадки на обратную сторону Луны. Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января. До этого ни одна страна в мире не высаживалась на обратной стороне Луны.