Россия и Китай решили осваивать Луну вместе

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и Китай, скорее всего, будут осваивать Луну вместе. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Как указал глава госкорпорации, Россия решила вести освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли. Возможно, к ней присоединится Китай. По словам Рогозина, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе разговора с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь.

Глава «Роскосмоса» также подчеркнул, что очень уважает китайских коллег. По его словам, в этом году у них было несколько аварий, однако они «не хватаются за сердце» и не «начинают визжать о конце китайской космонавтики». «Они продолжают работать, продолжают испытывать свой характер, гнут свою линию», — сказал Рогозин.

В конце мая Рогозин заявил о нежелании России участвовать в гонке за освоение Луны. По его словам, Россия заинтересована в освоении спутника Земли и проведении там экспериментов, но отказывается ввязываться в гонку за ее освоение. Глава «Роскосмоса» также отметил, что Луна интересна для России как «спутник, который обеспечивает жизнедеятельность нашей планеты».