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США пригласили Россию на Луну

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

США пригласили Россию принять участие в создании международной окололунной станции Gateway. Соответствующий меморандум «Роскосмос» получил от НАСА, сообщает РИА Новости.

«По информации американских коллег, документ согласован с госдепом США. Госкорпорация готовит позицию на указанный проект, где сформулирует условия и формат российского участия в программе Gateway», — заявили в «Роскосмосе».

В госкорпорации отметили, что будут готовы приступить к детальным консультациям с НАСА после того, как «будет сформирована консолидированная позиция по участию в программе».

В декабре 2019 года гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте Gateway.

В сентябре 2018 года НАСА сообщило, что лидирующая роль в будущей Gateway принадлежит США.

Тогда же Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал ТАСС, что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, по причине отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».

В апреле 2018 года РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщало, что США и партнеры настаивают на использовании Россией при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом РФ в проект, американских технических стандартов. Тогда же собеседник агентства высказал мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

Тогда же Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

В апреле 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Gateway.

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