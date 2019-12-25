Россия решила поучаствовать в американском проекте окололунной станции

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, для российской стороны «важны не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего — с принципом». Рогозин пояснил, что надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений.

В апреле 2018 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что США и партнеры настаивают на использовании Россией при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом России в проект, американских технических стандартов.

В сентябре того же года Рогозин говорил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях (после США), а окололунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС. Тогда же НАСА сообщило, что лидирующая роль в Gateway принадлежит США.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013-м. В 2017-м Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



