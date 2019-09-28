В США призвали не пускать Россию на Луну

НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.

В своей колонке автор задается вопросом о том, достаточно ли у российской стороны денег на участие в программе Gateway, и отмечает, что вместо помощи Москве (покупки мест на космических кораблях «Союз МС» и ракетных двигателей РД-180) Вашингтону следовало бы направить финансирование на частные американские компании, например, SpaсeX.

Динерман замечает, что посредством сотрудничества России и США на Луне может оказаться и Китай. «Любая российская ракета, способная отправить пилотируемый космический корабль на лунную орбиту, также сможет вывести спускаемый аппарат на поверхность», — пишет автор.

По его мнению, «российская лунная база помешала бы США и их союзникам доминировать в системе Земля-Луна и усложнила бы установление режима космической торговли, дружественного свободному предпринимательству». «Чем дольше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы и, в конечном итоге, в других местах Солнечной системы», — заключает Динерман.

В феврале «Роскосмос» и Российская академия наук (РАН), обеспокоившись возможными спорами из-за лунных территорий с США и другими странами, предложили начать подготовку специалистов по космическому праву.

Материалы по теме Хозяева возвращаются США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?

В сентябре 2018 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях (после США), а окололунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС. Тогда же НАСА сообщило, что лидирующая роль в Gateway принадлежит США.

В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал, что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, по причине отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».

В апреле 2018 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что США и партнеры настаивают на использовании Россией при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом России в проект, американских технических стандартов, а также желание западных стран исключить Москву из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

В том же месяце ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе (ФКП) до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013-м. В 2017-м Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!