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13:52, 22 июля 2026 (обновлено: 13:53, 22 июля 2026)Мир

Рубио назвал препятствие для диалога между Россией и США

Рубио: Конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Brendan Smialowski / AP

Конфликт на Украине мешает России и США находить точки согласия по другим вопросам. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Очевидно, что конфликт на Украине во многом помешал России и Соединенным Штатам найти точки соприкосновения по другим темам», — отметил Рубио.

Вместе с тем госсекретарь подчеркнул, что Москва и Вашингтон все равно продолжают искать новые сферы для возможного сотрудничества.

Ранее Рубио подтвердил, что в четверг, 23 июля, он проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, США и Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог вне зависимости от наличия разногласий, так как отсутствие этого диалога было бы «безрассудным и безответственным».

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