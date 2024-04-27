Появилось фото нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд показал нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова

Нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова потребовали арестовать

Начало событий в новости Нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова потребовали арестовать

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения новому фигуранту уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданину Республики Таджикистан Джумахону Курбонову. Его фотографию из зала суда предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

В ближайшее время начнется рассмотрение вопроса о его аресте.

О задержании Джумахона Корбонова, гражданина Таджикистана 2003 года рождения, уроженца города Пархор, стало известно 26 апреля. Его уже задерживали в Москве 11 апреля за мелкое хулиганство. Он отбывал 15 суток административного ареста.

Курбонову, как и всем остальным фигурантам дела, вменяется совершение теракта.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143.