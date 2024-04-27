Раскрыты подробности о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Курбонов из дела о теракте в «Крокусе» работал в РФ неофициально и жил в хостеле

Появилось фото нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Начало событий в новости Появилось фото нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Гражданин Республики Таджикистан Джумахон Курбонов, проходящий по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», неофициально работал в России. Об этом сообщает РИА Новости, раскрывая новые подробности о нем.

Иностранец проживал в московском хостеле.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также появилась его фотография из зала суда.

О задержании Джумахона Корбонова, гражданина Таджикистана 2003 года рождения, уроженца города Пархор, стало известно 26 апреля. Его задержали в Москве 11 апреля за мелкое хулиганство. Он отбывал 15 суток административного ареста.

Курбонову, как и всем остальным фигурантам дела, вменяется совершение теракта.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, число жертв достигло 143.