Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 27 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Курбонов из дела о теракте в «Крокусе» работал в РФ неофициально и жил в хостеле
Начало событий в новости Появилось фото нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Гражданин Республики Таджикистан Джумахон Курбонов, проходящий по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», неофициально работал в России. Об этом сообщает РИА Новости, раскрывая новые подробности о нем.

Иностранец проживал в московском хостеле.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также появилась его фотография из зала суда.

О задержании Джумахона Корбонова, гражданина Таджикистана 2003 года рождения, уроженца города Пархор, стало известно 26 апреля. Его задержали в Москве 11 апреля за мелкое хулиганство. Он отбывал 15 суток административного ареста.

Курбонову, как и всем остальным фигурантам дела, вменяется совершение теракта.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, число жертв достигло 143.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин передал в управление «Газпрому» российскую «дочку» Ariston. В Италии в ответ потребовали разъяснений

      Названа одна из главных проблем мирового здравоохранения

      Вышедшая из ночного клуба пьяная москвичка угнала «Газель» и сбила человека

      Москвичам спрогнозировали погоду на Пасху

      Поплавская обвинила Алсу в подлости

      В Москве пройдет необычный фестиваль

      Экономист спрогнозировал курс рубля в мае

      Авербух призвал уничтожить WADA

      Польша заявила о якобы упавшей в 15 километрах от границы российской ракете

      Следователи завели дело из-за растерзанного алабаем 7-летнего мальчика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше