Пожилая россиянка создала ОПГ и незаконно оформила кредитов на миллиард рублей

Жительницу Волгограда задержали за создание ОПГ и оформление кредитов на 1 млрд

В Волгограде 68-летняя пенсионерка создала организованную преступную группу (ОПГ) и вместе с ее участниками незаконно оформила кредитов на миллиард рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительных данным, четверо участников ОПГ искали людей, которые хотели получить кредиты в банке. Половину одобренной суммы, оформленной на «клиентов», злоумышленники забирали себе, обещая вовремя вносить платежи. Из полученных таким образом средств они закрывали ранее появившиеся задолженности, а затем искали новых «клиентов».

Таким образом пожилая россиянка и четверо ее знакомых за два года привлекли около одного миллиарда рублей.

В настоящее время все фигуранты задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. В ходе 28 обысков у злоумышленников были изъяты почти 30 миллионов рублей, 13 дорогостоящих автомобилей, а также черновые записи, компьютерная техника и кредитные договоры.

Ранее в Московской области мошенники убедили жену участника специальной военной операции взять кредит на полтора миллиона рублей, чтобы принять участие в сверхсекретной миссии спецслужб.

