Мошенники убедили жену участника СВО взять кредит на сверхсекретную миссию

В Подмосковье мошенники убедили россиянку взять кредит для сверхсекретной миссии

В Московской области мошенники обманули жену участника специальной военной операции (СВО) взять кредит на полтора миллиона рублей. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, злоумышленники по телефону внушили россиянке, что ей необходимо принять участие в сверхсекретной миссии спецслужб. Женщину убедили оформить в банке кредит на полтора миллиона рублей. Россиянку остановили в момент, когда она пришла в банк, чтобы оформить еще один кредит. Все это время она была уверена, что действует в интересах России.

6 марта сообщалось о распространившемся новом виде мошенничества, злоумышленники начали подделывать видеосообщения в виде кружочков в мессенджере Telegram.