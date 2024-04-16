Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 16 апреля 2024Силовые структуры

Мошенники убедили жену участника СВО взять кредит на сверхсекретную миссию

В Подмосковье мошенники убедили россиянку взять кредит для сверхсекретной миссии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Московской области мошенники обманули жену участника специальной военной операции (СВО) взять кредит на полтора миллиона рублей. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, злоумышленники по телефону внушили россиянке, что ей необходимо принять участие в сверхсекретной миссии спецслужб. Женщину убедили оформить в банке кредит на полтора миллиона рублей. Россиянку остановили в момент, когда она пришла в банк, чтобы оформить еще один кредит. Все это время она была уверена, что действует в интересах России.

6 марта сообщалось о распространившемся новом виде мошенничества, злоумышленники начали подделывать видеосообщения в виде кружочков в мессенджере Telegram.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Полицейские поймали семерых подростков за избиение прохожих в российском городе

      В России отреагировали на приглашение посетить 80-летие высадки в Нормандии

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы высказалась о решении представлять Казахстан

      В московской клинике прокомментировали отрыв тромба у пациентки после операции

      Инструкторы НАТО начали обучать военных в Узбекистане

      Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

      Тигрица поймала крокодила и накормила им тигрят

      Неоднозначный поступок пассажира самолета вызвал гнев пользователей сети

      Машину участников СВО нашли в реке со сломанными изнутри ручками дверей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше