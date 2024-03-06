Мошенники придумали новый способ обмана россиян в Telegram

Мошенники начали подделывать видеосообщения в мессенджере Telegram

Мошенники начали подделывать видеосообщения в виде кружочков в мессенджере Telegram. О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, сообщает «Коммерсантъ».

Россиян предупредили, что мошенники могут отправить фейковое видеосообщение, чтобы войти в доверие и выманить деньги. Для создания роликов злоумышленники используют технологию дипфейк.

«Мошенник берет информацию из общего доступа, чаще всего из соцсетей, в частности, образцы голоса и видео, а иногда даже достаточно и фотографий», — объяснил, как создается поддельное изображение на видео, начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд. Позднее нейросеть синтезирует желаемый голос, а другой алгоритм накладывает изображение на звук. Отмечается, что некоторые поддельные видео получаются очень качественными, и распознать обман бывает сложно.

В случае, раскрыл эксперт, если человек получает сомнительное видеосообщение, то необходимо связаться с собеседником альтернативным способом. Дрозд заявил, что такой вид обмана можно встретить и в других мессенджерах и социальных сетях.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать письма, в которых призывают россиян оплатить некий налог на СВО. Злоумышленники утверждают, что если человек откажется погасить такую задолженность, то он может потерять десятки тысяч рублей.