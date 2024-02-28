Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «налогом на СВО»

«Тинькофф»: мошенники стали рассылать фейковые письма об уплате налога на СВО

Мошенники стали рассылать россиянам письма с предупреждением о списании средств для уплаты якобы нового налога на специальную военную операцию (СВО). О новой схеме злоумышленников предупредили в «Тинькофф Защите», передает РБК.

«Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков», — рассказали специалисты. Мошенники от лица банков предупреждают россиян, что с их счетов спишется налог якобы на нужды СВО, ссылаясь на некий новый закон, отметили в «Тинькофф».

По словам экспертов, в письмах содержится предупреждение, что если не отказаться от уплаты налога, то у человека будут списывать «десятки тысяч рублей». Для отказа, как отметили специалисты, предлагается перейти по ссылке на поддельный сайт банка, который замаскирован под реальный, и там войти в личный кабинет. В «Тинькофф» предупредили, что злоумышленники могут вывести деньги со счета жертвы или оформить кредит на ее имя, если обойдут банковскую систему защиты.

Ранее в ВТБ рассказали, что мошенники стали взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и использовать голосовые соoбщения из существующей переписки с друзьями или родственниками для обмана других их знакомых.