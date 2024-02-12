Россиян предупредили об участившемся способе мошенничества

ВТБ: мошенники используют голосовые сообщения из взломанных аккаунтов для обмана

Мошенники стали взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и использовать голосовые соoбщения из существующей переписки с их друзьями или родственниками для обмана других их знакомых. Об участившемся способе мошенничества предупредили в пресс-службе ВТБ.

В банке рассказали, что злоумышленники стали взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и внимательного изучать переписку с их контактами. Подобрав подходящего собеседника, они пишут ему текстовое сообщение от имени владельца аккаунта, добавили в ВТБ. «Задача мошенников — войти в доверие, поэтому они могут продолжать начатый ранее диалог или поднять тему, переписка о которой велась ранее», — отметили специалисты.

Затем, по словам экспертов, мошенники копируют старые голосовые сообщения, что убеждает собеседника, что с ним действительно общается его знакомый или родственник. «Только после этого злоумышленники переходят к просьбе о финансовой помощи, например, одолжить деньги на один день для оплаты квартиры», — говорится в сообщении банка.

«Для защиты мы рекомендуем удалять голосовые сообщения из чатов после прослушивания или поставить опцию их автоудаления», — подчеркнул старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Ранее руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко рассказал, что мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы генерировать голосовые сообщения и отправлять своим потенциальным жертвам в WhatsApp от имени их знакомых.