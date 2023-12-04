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00:01, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой предновогодней схеме обмана в WhatsApp

IT-эксперт Куценко: мошенники в WhatsApp стали генерировать голосовые сообщения

Фото: guteksk7 / Shutterstock / Fotodom

Мошенники начали использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы генерировать голосовые сообщения и отправлять их своим потенциальным жертвам в WhatsApp от имени их знакомых. Об этой и других схемах злоумышленников россиян предупредил руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко в разговоре с «Лентой.ру».

Он объяснил, что, чтобы создать правдоподобное голосовое сообщение от имени любого пользователя, злоумышленнику достаточно небольшой записи его голоса. Затем он может сгенерировать голосовое сообщение и обратиться к знакомым этого человека с просьбой дать денег в долг, рассказал Куценко.

Кроме того, по словам Куценко, мошенники продолжают использовать схему с фейковыми опросами или просьбами проголосовать в онлайн-конкурсах. «Например, они просят проголосовать в конкурсе за ребенка родственника или знакомого, мотивируя тем, что на кону поездка в оздоровительный лагерь или другие ценные призы. Эта схема работает по принципу пирамиды: одна жертва неосознанно втягивает в мошеннический обман своих знакомых, рассылая вредоносную ссылку под видом надежной», — пояснил IT-эксперт. Перед новогодними праздниками риск стать жертвой таких мошенников вырастает, отметил он.

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«Еще один вид мошенничества — рассылка сообщений с розыгрышами билетов на новогодние елки или концерты. Злоумышленники предлагают перейти по ссылке на внешний портал и попытать удачу в розыгрыше билетов», — предупредил специалист. Он уточнил, что если пользователь перейдет на фейковый сайт и введет там свои данные, они попадут напрямую злоумышленникам.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперт порекомендовал пользователям WhatsApp не переходить по незнакомым ссылкам и не доверять опросам в этом мессенджере. Кроме того, не следует переводить деньги по запросам в WhatsApp. «Также проверяйте список устройств, с которых осуществлен вход в вашу учетную запись в мессенджере, чтобы убедиться, что злоумышленник не получил доступ к аккаунту», — посоветовал Куценко.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что мошенники стали чаще осуществлять схемы обмана, направленные против детей. По его словам, одна из самых распространенных схем мошенников — отправка сообщений от лица известного блогера о выигрыше, для получения которого нужны данные карты.

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