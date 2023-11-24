Юрист предупредил о новых атаках мошенников на детей

Юрист Соловьев заявил об участившихся атаках мошенников на детей

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники стали чаще осуществлять схемы обмана, направленные против детей. Об этом он заявил в интервью агентству «Прайм».

Эксперт уточнил, что злоумышленники играют на таких качествах детей, как доверчивость, стремление к поощрению и признанию. Они также часто не понимают ценность денег. Одна из самых распространенных тактик мошенников — отправка сообщений от лица известного блогера о выигрыше, для получения которого нужны данные карты.

«В момент "получения" выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета», — предупредил Соловьев.

Специалист назвал популярными и схемы с легким заработком, который можно получить от просмотра роликов или участия в голосовании. Для трудоустройства на подобную вакансию мошенники требуют данные карты ребенка или родителя, а также сообщение с кодом для входа в приложение, что позволяет снять им средства со счета.

Ранее Соловьев заявил о попытках мошенников лишить россиян квартир от лица ФСБ. По его словам, преступники сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». В качестве обеспечения указывается квартира человека. Для попытки сохранить недвижимость россиянам предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».