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03:13, 24 ноября 2023Интернет и СМИ

Юрист предупредил о новых атаках мошенников на детей

Юрист Соловьев заявил об участившихся атаках мошенников на детей

Фото: Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники стали чаще осуществлять схемы обмана, направленные против детей. Об этом он заявил в интервью агентству «Прайм».

Эксперт уточнил, что злоумышленники играют на таких качествах детей, как доверчивость, стремление к поощрению и признанию. Они также часто не понимают ценность денег. Одна из самых распространенных тактик мошенников — отправка сообщений от лица известного блогера о выигрыше, для получения которого нужны данные карты.

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«В момент "получения" выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета», — предупредил Соловьев.

Специалист назвал популярными и схемы с легким заработком, который можно получить от просмотра роликов или участия в голосовании. Для трудоустройства на подобную вакансию мошенники требуют данные карты ребенка или родителя, а также сообщение с кодом для входа в приложение, что позволяет снять им средства со счета.

Ранее Соловьев заявил о попытках мошенников лишить россиян квартир от лица ФСБ. По его словам, преступники сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». В качестве обеспечения указывается квартира человека. Для попытки сохранить недвижимость россиянам предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».

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      Марина Совина
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