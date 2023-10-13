Россиян предупредили о мошенничестве с квартирами от лица ФСБ

Юрист Соловьев заявил о попытках мошенников лишить россиян квартир от лица ФСБ

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники разработали новую схему обмана, в рамках которой подбирают потенциальную жертву среди пожилых россиян. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Соловьев предупредил россиян, что мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». В качестве обеспечения указывается квартира жертвы. Для попытки сохранить недвижимость злоумышленники предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».

«Жертву обрабатывает целая бригада: и "сотрудник ФСБ", и "следователь", и "сотрудница ЦБ", и даже "оператор с портала Госуслуги”. Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам», — рассказал эксперт.