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06:53, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве с квартирами от лица ФСБ

Юрист Соловьев заявил о попытках мошенников лишить россиян квартир от лица ФСБ

Фото: Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники разработали новую схему обмана, в рамках которой подбирают потенциальную жертву среди пожилых россиян. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Соловьев предупредил россиян, что мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». В качестве обеспечения указывается квартира жертвы. Для попытки сохранить недвижимость злоумышленники предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».

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«Жертву обрабатывает целая бригада: и "сотрудник ФСБ", и "следователь", и "сотрудница ЦБ", и даже "оператор с портала Госуслуги”. Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам», — рассказал эксперт.

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    Марина Совина
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