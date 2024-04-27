Пьяные россияне проникли в школу во время занятий, выпили пива и попали на видео

В Иркутской области пьяные мужчины проникли в школу и продолжили там пить

В Иркутской области трое пьяных россиян проникли в школу города Свирска во время занятий и продолжили распивать там алкоголь. Об этом сообщает региональное МВД в Telegram.

Инцидент попал на видео. На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчины беспрепятственно заходят в учебное заведение. Один из них держит в руках черный пакет. Затем демонстрируется запись того, как россияне выпрыгивают из окна школы и убегают.

Как отметили в МВД, появление нарушителей привело к срыву учебного процесса. Всех троих граждан в возрасте от 20 до 21 года доставили в отделение. Они не смогли объяснить причину поступка, заявив, что были пьяны и не отдавали отчета в своих действиях, и попросили прощения у горожан. Как рассказал один из задержанных, в школе они пили пиво, после чего убежали через окно туалета.

17 апреля 2023 года в школу села Красулино Кемеровской области попытался проникнуть пьяный мужчина с ружьем. Сотрудники учебного заведения успели преградить ему путь и закрыть входные двери. Прибывший на место участковый задержал россиянина. Нарушителем оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Изъятое у него ружье оказалось пневматическим.