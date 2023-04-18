Мужчина с ружьем попытался проникнуть в школу в российском регионе

В Кемеровской области ранее судимый мужчина с ружьем попытался проникнуть в школу

В школу села Красулино Кемеровской области попытался проникнуть пьяный мужчина с ружьем. Об этом сообщило региональное МВД на своем сайте.

Инцидент произошел утром 17 апреля. Сотрудники школы успели преградить мужчине с оружием путь и закрыть двери в учебное заведение. Прибывший на место участковый задержал россиянина. Нарушителем оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Изъятое у него ружье оказалось пневматическим.

Как сообщили в МВД, задержанного доставили в отдел полиции. Мотивы нарушителя не уточняются. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в башкирском городе Салавате учащихся школы №7 эвакуировали из-за сидящего на чердаке пьяного мужчины. Как стало известно, россиянин приехал из Ишимбая, выпил и не знал, где лечь спать. Тогда он заметил школу и решил проникнуть внутрь. Мужчина сломал сигнализацию, камеры видеонаблюдения и двери, а затем залез на чердак и уснул.