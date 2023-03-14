Российских школьников эвакуировали из-за сидящего на чердаке пьяного мужчины

В Башкирии эвакуировали учащихся школы №7 из-за сидящего на чердаке пьяного мужчины

В Башкирии эвакуировали школьников из-за сидящего на чердаке пьяного мужчины. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, фигурант приехал в Салават из Ишимбая. Он выпил и не знал, где лечь спать. Тогда он заметил школу и решил проникнуть внутрь. Мужчина сломал сигнализацию, камеры видеонаблюдения и двери, а затем залез на чердак и уснул.

Утром учащиеся пришли на занятия, однако их отправили обратно домой. На место инцидента приехали правоохранители. Фигурант держал дверь и не пускал силовиков внутрь. Вскоре мужчину задержали и отвезли в изолятор временного содержания (ИВС).

Ранее стало известно, что по приговору суда в Благовещенске мужчина отправится на 5,5 года в колонию за ложное сообщение о минировании городской школы и торговлю наркотиками.