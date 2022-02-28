Россиянину вынесли приговор за сообщения о лжеминировании и наркоторговлю

По приговору суда в Благовещенске мужчина отправится на 5,5 года в колонию за ложное сообщение о минировании городской школы и торговлю наркотиками. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в феврале 2020 года в селе Лозовое россиянин изготовил гашишное масло массой, поместил его в шприц и передал мужчине, который продал его. Затем, в декабре 2020 года, находясь в Благовещенске, осужденный из хулиганских побуждений позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы готовящемся взрыве в одной из городских школ.

Учебное заведение эвакуировали, а россиянина отдали под суд. Путем частичного сложения приговоров он получил 5,5 года колонии строгого режима. Кроме того, его обязали возместить материальный ущерб оперативным службам.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД установили личности и нашли анонимных авторов, которые распространяли ложные сообщения о минировании школ в Иваново. Ими оказались двое 13-летних подростков. Возбуждены три уголовных дела.