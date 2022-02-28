Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянину вынесли приговор за сообщения о лжеминировании и наркоторговлю

В Благовещенске мужчина отправится в колонию на 5,5 лет за сообщение о лжеминировании

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По приговору суда в Благовещенске мужчина отправится на 5,5 года в колонию за ложное сообщение о минировании городской школы и торговлю наркотиками. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в феврале 2020 года в селе Лозовое россиянин изготовил гашишное масло массой, поместил его в шприц и передал мужчине, который продал его. Затем, в декабре 2020 года, находясь в Благовещенске, осужденный из хулиганских побуждений позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы готовящемся взрыве в одной из городских школ.

Учебное заведение эвакуировали, а россиянина отдали под суд. Путем частичного сложения приговоров он получил 5,5 года колонии строгого режима. Кроме того, его обязали возместить материальный ущерб оперативным службам.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД установили личности и нашли анонимных авторов, которые распространяли ложные сообщения о минировании школ в Иваново. Ими оказались двое 13-летних подростков. Возбуждены три уголовных дела.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Минобороны России обратилось к украинцам
В Минобороны рассказали о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины
Греция закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Минобороны России объявило о взятии под контроль Запорожской АЭС
Российского патологоанатома приговорили за мошенничество
Во время референдума в Белоруссии задержали сотни человек
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины
Меган Маркл вышла в свет в платье и украшениях за 30 миллионов рублей
Рэпера Snootie Wild застрелили в США
Курс доллара достиг 90 рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.