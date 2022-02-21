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ФСБ нашла занимавшихся лжеминированием школ подростков

МВД и ФСБ задержали подростков за серию ложных сообщений о минировании школ в Иваново

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ и МВД установили личности и нашли анонимных авторов, которые распространяли ложные сообщения о минировании школ в Иваново. Ими оказались двое 13-летних подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, с января по февраль 2022 года на электронный почтовый ящик городской администрации поступали письма с террористическими угрозами в местных школах. По фактам лжеминирования были возбуждены три уголовных дела.

В ходе расследования спецслужбы и сотрудники центра по противодействию экстремизму выяснили, что сообщения распространяли несовершеннолетние. МВД показало оперативное видео с подозреваемыми.

На кадрах видны ложные сообщения, изъятые телефоны и подозреваемые.

В настоящее время следователи работают с подростками и их родителями, выясняя мотив совершения преступлений.

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Любовь Ширижик
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