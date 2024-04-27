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14:03, 27 апреля 2024Спорт

Тарасова нашла двойные стандарты в словах МОК о Валиевой и китайских пловцах

Тарасова о словах МОК о китайских пловцах: это лишь на русских распространяется?

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова нашла двойные стандарты в словах президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о фигуристке Камиле Валиевой и китайских пловцах, пойманных на допинге. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Значит, все это лишь на русских распространяется? Больше ни на кого, что ли? Или правила для всех едины? Что говорит этот руководитель?» — задалась вопросом Тарасова. Она подчеркнула, что адвокаты Валиевой могли бы воспользоваться имеющейся информацией, получи они ее раньше.

20 апреля сообщалось, что 23 китайских пловца попались на допинге и были допущены до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Уточнялось, что Китайское антидопинговое агентство провело расследование, в ходе которого было установлено, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года.

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      Анастасия Борисова
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