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14:03, 27 апреля 2024Культура

Эмин Агаларов возобновил концертный тур после теракта в «Крокусе»

Певец Эмин Агаларов возобновит тур по СНГ после теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Первый вице-президент компании Crocus Group, певец Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом EMIN, возобновит тур по СНГ после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом говорится на сайте артиста.

Ранее Агаларов прервал гастроли из-за теракта в Подмосковье. Сейчас он объявил новые даты выступлений. Артист выступит в Москве, Светлогорске, Тюмени, Екатеринбурге и Минске. Ближайший концерт состоится 6 июня.

Ранее Агаларов ответил на обвинения в адрес Crocus Group в связи с терактами 22 марта. Он подчеркнул, что все системы безопасности в зале работали, а огнезащитная система не дала сбоев. Агаларов напомнил, что без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек, пострадали 360 человек.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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