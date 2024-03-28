Владелец «Крокуса» объяснил закрытые при эвакуации двери

Агаларов: закрытые в «Крокусе» двери были не для эвакуации, а для персонала

Люди в попытке спастись от террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» натыкались на закрытые двери, которые были предназначены не для эвакуации, а для персонала. Об этом заявил владелец зала Эмин Агаларов, его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме. «В зале однозначно сработало дымоудаление. Мы видим на кадрах, когда уже случился поджог, зал не в тумане, то есть сохранилась видимость. У нас на крыше стоит огромный агрегат», — добавил Агаларов.

По его словам, решение о судьбе сгоревшего концертного зала пока нет. В этом вопросе, по мнению владельца «Крокуса», нужно ориентироваться на мнение президента Владимира Путина, губернатора Московской области о общественности.

Часть спасшихся из «Крокуса» посетителей после теракта сообщала, что в концертном зале были заперты некоторые двери, по которым хотели эвакуироваться посетители. Так, один из спасшихся рассказал, что ему пришлось прорубить с помощью топора несколько дверей, так как они были заперты. Россияне также рассказывали, что им пришлось выламывать двери, закрытые велосипедными замками, чтобы попасть на пожарные лестницы. Впоследствии стало известно, что следователи проверят, была ли у людей возможность покинуть концертный зал с помощью эвакуационных выходов.