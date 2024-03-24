Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:36, 24 марта 2024Россия

Россиянин спас десятки посетителей «Крокуса» при помощи топора

«Известия»: прорубивший двери россиянин спас десятки посетителей «Крокуса»

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Один из посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» спас десятки россиян, прорубив при помощи топора несколько дверей. Об этом женщина по имени Татьяна, которая выжила в теракте, рассказала «Известиям».

По ее словам, она заранее приехала в «Крокус». Поднимаясь на эскалаторе, женщина услышала крики и странные звуки, а также увидела закрывающих стеклянные двери охранников и первого террориста, который зашел в помещение и открыл огонь.

Оказавшись в зале, Татьяна и другие посетители укрывались от автоматных очередей за сидениями. Затем они отправились в сторону дверей. Находившихся в коридоре людей охранник начал выводить дальше от места нападения.

«И там был мужчина, который нашел пожарный топор и выломал дверь. Мы вышли в технические помещения, и он поднимался наверх, искал, где можно потолок прорубить или пол. От того, что он был очень уверенным с этим топором, мне становилось легче, что он с нами», — сказала Татьяна.

Пройдя несколько помещений, группа оказалась в подвале, где стало известно о скором прибытии сотрудников МЧС.

Ранее в Минздраве Подмосковья сообщили, что число пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 180 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжает расти. К сгоревшему зданию стягивают тяжелую технику

      Средства ПВО уничтожили 22 снаряда РСЗО VAMPIRE над российским регионом

      В Белгороде при обстреле повреждено здание университета

      Россиянин спас десятки посетителей «Крокуса» при помощи топора

      В России предложили наградить спасших посетителей «Крокуса» школьников

      Кадыров наградил участвовавших в задержании террористов бойцов «Ахмата»

      Генпрокуратура проверила деятельность охраны «Крокуса»

      При обстреле в Белгороде повреждены здания

      Тарасова высказалась о теракте в «Крокусе»

      Террористов заметили в «Крокусе» за две недели до нападения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше