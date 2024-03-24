Россиянин спас десятки посетителей «Крокуса» при помощи топора

«Известия»: прорубивший двери россиянин спас десятки посетителей «Крокуса»

Один из посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» спас десятки россиян, прорубив при помощи топора несколько дверей. Об этом женщина по имени Татьяна, которая выжила в теракте, рассказала «Известиям».

По ее словам, она заранее приехала в «Крокус». Поднимаясь на эскалаторе, женщина услышала крики и странные звуки, а также увидела закрывающих стеклянные двери охранников и первого террориста, который зашел в помещение и открыл огонь.

Оказавшись в зале, Татьяна и другие посетители укрывались от автоматных очередей за сидениями. Затем они отправились в сторону дверей. Находившихся в коридоре людей охранник начал выводить дальше от места нападения.

«И там был мужчина, который нашел пожарный топор и выломал дверь. Мы вышли в технические помещения, и он поднимался наверх, искал, где можно потолок прорубить или пол. От того, что он был очень уверенным с этим топором, мне становилось легче, что он с нами», — сказала Татьяна.

Пройдя несколько помещений, группа оказалась в подвале, где стало известно о скором прибытии сотрудников МЧС.

Ранее в Минздраве Подмосковья сообщили, что число пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 180 человек.