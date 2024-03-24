Названо число пострадавших при теракте в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья: число пострадавших в «Крокусе» достигло 180 человек

По уточненным данным, число пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 180 человек, сообщили в Минздраве Подмосковья, передает РИА Новости.

Отмечается, что 142 человека госпитализировано, а 32 из них выписаны. 38 пострадавших получают амбулаторную помощь.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета (СК) России сообщили, что количество жертв нападения террористов на «Крокус» увеличилось до 137 человек, трое из них — дети. Для установления их личностей проводятся генетические экспертизы.

Также в СК уточнили, что с места теракта изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.