В СК рассказали о найденном в «Крокусе» оружии

СК: с места теракта в «Крокусе» изъято четыре комплекта боевой амуниции

С места теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» изъято четыре комплекта боевой амуниции, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram.

Кроме того, следователи и криминалисты изъяли более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.

«При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы», — рассказала пресс-служба о найденном оружии.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские прибыли к концертному залу «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления в дежурную часть информации о стрельбе.

22 марта сотрудники полиции задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла» после теракта. Их увезли в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств.