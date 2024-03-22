SHOT: пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла» задержали после теракта

Сотрудники полиции задержали пятерых сотрудников «Крокус сити холл» после теракта, сообщает Telegram-канал SHOT.

Их увезли в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств.

Очевидец рассказал об атаке террористов, которые ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и стали расстреливать людей в упор. По его словам, между вторым и третьим звонком партер захватили трое вооруженных мужчин в камуфляжной одежде и без масок. Они открыли огонь по зрителям, находившимся в зале, и бросили зажигательные шашки. Люди стали выбегать из зала, охранники указывали им на эвакуационные выходы.

По данным ФСБ, 40 человек погибли, свыше 100 пострадали. Спецназ ведет штурм здания, где забаррикадировались террористы.